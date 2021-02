Llegan a México más de 3 millones de medicamentos para pacientes con COVID-19

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) consiguió un cargamento de 3 millones 363 mil 715 medicamentos que serán distribuidos en los hospitales del sector público.

Por medio de un comunicado, la empresa propiedad del Gobierno Federal informó que se trata de una acción que “no ha logrado ningún otro país en todo el mundo, por la escasez de medicinas que se ha registrado a nivel mundial“.

El lote contiene Midazolam de 15 y 50 gramos, Dexmedetomidina, Propofol de 20 y 50 gramos, Enoxaparina de 20,40,50 y 60 gramos, Rocuronio de 2 y 8 grados, además de Norepinefrina, con un costo total de 2 mil millones de pesos. Además, se recibió una donación de 8 mil cubrebocas.

Los medicamentos provienen de Lituania, Madrid e Italia y el último vuelo procedente de este último país arribó al aeropuerto de la Ciudad de México el sábado, alrededor de las 14:00 h.

Los medicamentos, que se utilizan como anestésicos y anticoagulantes, serán destinados para atender a los pacientes con problemas por COVID-19.

Las negociaciones con Entafarma, Cofares, OMMFE y Jorinis/Propofol iniciaron el pasado 24 de enero y este 6 de febrero se logró tener el cargamento completo, conformado por 100 toneladas de medicamentos.

La falta de medicamentos es a nivel mundial, no es privativo de México y Birmex aun cuando el socio mayoritario es el Gobierno Federal, no recibe recursos federales y únicamente surte a los hospitales del sector público, no distribuye medicamentos a hospitales, ni farmacias del sector privado“, apuntó la compañía.