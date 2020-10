Legisladores no pueden rehuir obligación constitucional: Monreal sobre casos de COVID-19 en Congreso

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, reconoció que el Legislativo mexicano no se preparó, en toda su historia, para una pandemia de este nivel

A pregunta expresa sobre que el Congreso de la Unión es el segundo con más contagios en el mundo, después del parlamento de Rusia, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, señaló que los legisladores mexicanos no pueden rehuir a su obligación constitucional.

El también coordinador de los senadores de Morena reconoció que el Legislativo mexicano no se preparó, en toda su historia, para una pandemia de este nivel.

Tampoco podemos rehuir a nuestra obligación constitucional porque nos queda un día para aprobar Ley de Ingresos. Si no lo aprobamos, el país se quedaría sin ingresos y sin presupuesto, es más grave eso. Es más grave que arriesgarnos. Yo me voy a arriesgar, como senador de la República”, dejó en claró.

Monreal Ávila apuntó que desde hace tres meses se está trabajando en la posibilidad de un Congreso Digital, el cual no se ha logrado por falta de acuerdos.

No es un asunto de uno solo, somos todos, y no hay que desestimar el problema; pero también se dijo que había un gran contagio, no lo hay. los contagios han sido muy constantes desde un principio; recuerden que ha habido dos o tres contagios desde que se inició”, dijo.

“Nuestras reglas son demasiado viejas, no contemplan la tecnología de la información; no contemplan la digitalización; no contemplan todo lo que ahora está sucediendo. Nos sorprendió. Estoy intentando preparar un documento para aprobación en las sesiones. Pero no sé si lo aprueben los senadores y los diputados, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital