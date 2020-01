La Unión Tepito ya tiene una debilidad importante, asevera García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), dejó en claro que Alexis Osmar Flores Díaz, identificado como ‘El Osmar‘ o ‘El Pug‘ y líder de La Unión Tepito, no saldrá de la cárcel como en anteriores ocasiones.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, García Harfuch aseveró que la banda delictiva La Unión Tepito ya tiene una debilidad importante en su funcionamiento.

García Harfuch indicó que el detenido generaba niveles muy altos de violencia en el corredor Roma-Condesa y Polanco, donde se dedicaba a extorsionar y a intimidar a empresarios.

“Tenía niveles muy alto de violencia en el corredor Roma-Condesa, en Polanco, extorsionando, amenazando, vendiendo droga e intimidando a empresarios de la zona. La detención solo la hicieron dos personas con apoyo de seguridad perimetral. Ya está en el Reclusorio Norte, no habrá puerta giratoria porque hay tres órdenes de aprehensión muy sólidas”, aseguró.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también detalló la captura de Jorge Juárez Vizcarra, ‘El Johny’, en la colonia Narvarte, y que fungía como líder operativo y segundo al mando de la organización delictiva de Lenin Canchola,

“Este sujeto (‘El Johny’) es integrante de una célula delictiva de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Es una célula pequeña pero violenta. Esta persona la tenemos relacionada con homicidios y venta de droga, lo aseguramos el 11 de enero en la colonia Narvarte con armas largas y droga”, apuntó.

Sobre el incidente en el que un policía capitalino insultó a la periodista Paola Rojas, García Harfuch aseveró que el elemento tendrá una sanción cuando pase su proceso por Asuntos Internos y dejó en claro que no se puede parar el tráfico para que circule ningún funcionario.

“No hay ninguna orden, es todo lo contrario, no se puede frenar el tráfico para nadie. Hablé con Paola Rojas para disculparnos porque es lamentable lo que ocurrió. Ya sabemos que es una camioneta arrendada que no pertenece a la Secretaría, no hubo una orden de cierre de calle, lo que nos refiere el agente de tránsito es que el flujo continuó. No se puede cerrar la calle para ningún funcionario por instrucción de la jefa de Gobierno. Son actos de prepotencia”, expresó.