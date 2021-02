La oposición vale un carajo

Y es que cuando uno lo escucha hablar de la oposición, pareciera que es un monstruo y peligro para su proyecto, pues le da una dimensión que no tiene

Siempre eres importante. Lo que pasa es que a veces te dan importancia y a veces no.

En términos del presidente López Obrador, la oposición a su gobierno ¡vale un carajo! a López Obrador.

Lo cito porque no se ha dado cuenta, lo que dudo porque a eso sí que le sabe, pero en su discurso cotidiano le da un peso del que carece.

Y es que cuando uno lo escucha hablar de la oposición, pareciera que es un monstruo y peligro para su proyecto, pues le da una dimensión que no tiene.

Porque no me vaya a decir que el PAN es oposición para el 6 de junio, cuando recurre a los mismos que perdieron en 2018, o del PRI para ya no hablar del inexistente PRD o de todos ellos juntos como, políticamente exangües, han aliado sus debilidades.

El PRI, hoy repite la historia de 2006, cuando Roberto Madrazo se adueñó del partido para hacerse de la candidatura presidencial que llevó a ese partido a una tercera fuerza electoral.

Ahí, la historia ocurre dos veces, como dice el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx: la primera vez como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa, que es un cumplido a la frase de Hegel.

Y eso ocurre en el PRI de Alejandro Moreno en su etapa terminal.

Baste ver la lista de sus candidatos plurinominales donde se colocó en primer lugar en medio de juniors, cuñados, parejas, sobrinos y primos, siendo el caso más emblemático el de su secretaria general, Carolina Viggiano, actual diputada, que se colocó para repetir y agregó a su marido Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y hermano de Humberto. Esto de un matrimonio en la Cámara no se vio ni en los peores, para ellos mejores, momentos del PRI.

Por eso digo que la oposición no aprendió de la locomotora que le pasó encima en 2018, y quiere participar, que no ganar, con los mismos que fueron arrollados entonces y que el único que la agranda es el presidente con su discurso cotidiano, lo que sus adversarios no le han agradecido, quizá porque cuando habla de la oposición, ni ellos se dan por enterados.

RETALES

1. NADA.- David Colmenares, titular de la Auditoria Superior me dijo ayer que no va a renunciar a pesar de la petición presidencial de que los diputados revisen su gestión y que sus senadores pidieron vía sumaria su cese y juicio político. Por lo pronto el presidente ya descalificó todo el informe del gasto público de 2019;

2. INSANIA.- La CNDH, de Rosario Piedra, anunció que reabrirá el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el próximo día 23 cumple 27 años, con base en una petición de su asesino confeso, Mario Aburto. El comunicado termina con el grito de Defendemos al Pueblo; y

3. PARADAS.- El Consejo de la Judicatura Federal dejó en claro que es falso que juez alguno haya fallado la liberación del Güero Palma, tras 25 años de prisión. Palma, fundador del cártel de Sinaloa, es uno de los delincuentes más sanguinarios de que haya registro.

Nos vemos el martes pero en privado.