La incapacidad oficial de explicar

El general Vallejo me aseguró que en el plazo presidencial del 21 de marzo de 2022, el aeropuerto Felipe Ángeles estará terminado en los tiempos y presupuesto fijados

No se atreven a abrir el libro de los espejos.

Florestán.

Ayer tuve el privilegio de conocer al general de brigada, Gustavo Vallejo, responsable de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

Primero, debo apuntar que me sorprendió su sinceridad en cumplimiento de su misión presidencial de tener terminado el proyecto el 21 de marzo de 2022, lo que parece una hazaña inalcanzable para ese plazo,

También debo señalar que pocas veces había tenido una conversación con un general de brigada con esa grave responsabilidad, con ese tono de claridad y sinceridad.

El general Vallejo me aseguró que en el plazo presidencial del 21 de marzo de 2022, el aeropuerto Felipe Ángeles estará terminado en los tiempos y presupuesto fijados.

Me contó que en la actualidad hay diez mil trabajadores, militares y civiles en tres turnos para sacar adelante el proyecto, y que en unos meses aumentarán a 16 mil. Que tendrá dos pistas para despegues y aterrizajes simultáneos y una tercera para para operaciones militares, que su calidad será a nivel mundial, y coordinado con los aeropuertos Benito Juárez y el de Toluca, hoy subutilizado, más el Benito Juárez, saturado, resolverá la crisis que hoy se vive.

Quiero apuntar que si la explicación del general de brigada Vallejo se hubiera conocido antes, este gobierno hubiera ahorrado y superado dudas, rechazo, crisis y sospechas.

Pero que es hasta ahora cuando se conoce la racionalidad del aeropuerto Felipe Ángeles, lo que el gobierno había sido incapaz de explicar.

Ojalá que así contaran todo.

El presidente se ahorraría tantos problemas.

Y a nosotros también.

RETALES

1. RETRATOS.- Lo que más ayuda a los delincuentes es que una autoridad publique sus retratos hablados, que es lo más lejano de su realidad, lo que acaba de hacer la Fiscalía de la Ciudad de México en el caso de Fátima, la niña secuestrado y asesinada la semana pasada;

2. CASO. Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere criminalizar a la familia de Fátima, antes de aclarar su asesinato. Le jefa de Gobierno tiene que hacer un ajuste en su equipo, porque esta crisis no puede quedar en el ahorita no: y

3. EQUIDAD.- No sé si el concepto de equidad para los nuevos consejeros del INE, sean cuatro candidatas o dos. Lo que pesa es que por encima de la equidad, todos serán afines a la 4-T. No es un asunto de género, si no de identidad y, por supuesto, de poder; y

Nos vemos mañana, pero en privado.