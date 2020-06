La epidemia no ha terminado y puede repuntar; todo el país sigue en semáforo rojo: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la epidemia de coronavirus COVID-19 en México no ha terminado y, por el contrario, “todo el país está en semáforo rojo“.

La epidemia de #COVID19 no ha terminado. En el semáforo de riesgo todo el país está en rojo, por lo tanto debemos mantener la sana distancia. La gran mayoría de las actividades permanecen restringidas, a continuación te platico cuáles: pic.twitter.com/R9jraPzQk6

La Secretaría de Salud dio a conocer el jueves que suman 133 mil 974 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 20 mil 832 son activos, mientras que hay 15 mil 944 muertos por la enfermedad.

En las últimas 24 horas se confirmaron 4 mil 790 nuevos casos de COVID-19, además de 587 defunciones.

A través de un video que compartió en redes sociales, López-Gatell afirmó que faltan todavía varias semanas e incluso meses de la emergencia por el COVID-19, por lo que pidió a la población mantener las actividades de Sana Distancia.

Señaló que cada estado tiene distintas velocidades de la epidemia, y pronto se empezará a ver que en algunas entidades va a disminuir la emergencia y podrán recuperar algunas actividades.

“Pero en todos los casos tenemos que hacerlo de una manera ordenada, supervisada, controlada porque si no lo hacemos así, la epidemia va a repuntar”, señaló el subsecretario.

Afirmó, por tal motivo, que se estableció un sistema de semáforo de riesgo para vigilar la intensidad de la epidemia.

“En este momento todo el país está en semáforo rojo. Semáforo rojo quiere decir el máximo nivel de peligro de contagios. La gran mayoría de las actividades que estaban restringidas antes del primero de junio siguen restringidas, por lo tanto no podemos, no debemos salir a la calle, congregarnos en las plazas, ni tener nuestras actividades laborales y educativas normales.

Hay actividades que son de mayor riesgo, aquellas en donde nos juntamos unos con otros, en especial cuando es un gran número de personas: en plazas públicas, en parques, en jardines, en playas o en espacios públicos cerrados. Los centros comerciales no deben abrir todavía. Las iglesias, templos, sinagogas, mezquitas y demás sitios de culto no deben abrir todavía. No se pueden tener conciertos, los cines, teatros, museos deben permanecer cerrados”, pidió López-Gatell.