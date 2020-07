Tomás Zerón debe rendir cuentas por caso Ayotzinapa, afirma Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia está muy interesada en la extradición de Tomás Zerón, para que rinda cuentas por el caso Ayotzinapa.

Al presentar el Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, la funcionaria expuso que ya han platicado con las autoridades de Canadá, donde fue ubicado.

Como lo ha dicho el señor presidente, este es un tema del Estado Mexicano, no es un tema del Gobierno de la República, no es un tema del Poder Judicial, no es un tema de la Fiscalía, no es un tema del Gobierno del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, no, este es un tema de Estado”, afirmó.