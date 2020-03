“Juntas lo lograremos”, el mensaje de Sánchez Cordero este 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que trabaja día a día contra la violencia machista.

A través de un video en su cuenta de Twitter, la funcionaria federal sentenció que “juntas lo lograremos”, toda vez que su responsabilidad es garantizar que toda las mexicanas se sientan con la libertad de expresarse.

Expuso que la nueva etapa de la vida pública de México ha puesto a la dignidad humana como eje rector absoluto en el ejercicio gubernamental para dar pasos trascendentes en favor de las mujeres.

“No vamos a ceder, porque todas juntas lo lograremos”, dijo.

Días antes, el viernes 6 de marzo, expuso en conferencia de prensa junto a las demás mujeres que integran el Gabinete Federal, que la movilización de las mujeres en México y en el mundo es oportuna y necesaria para avanzar en sus derechos y libertades.

La secretaria de Gobernación aseguró que el Gobierno Federal escuchará las demandas de las mujeres en estos 8 y 9 de marzo, además de poner atención a sus reclamos.

Sánchez Cordero garantizó el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y de manifestación por el Día Internacional de la Mujer, y sentenció que vigilarán la correcta actuación policial.

Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación. Sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello, el gabinete de hombres y mujeres trabaja, para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mujeres mexicanas.”