José Luis Morales denuncia acoso del gobernador de Aguascalientes; “los jueces están a su servicio”

José Luis Morales, periodista radiofónico y director de Radio Universal de Aguascalientes, ha denunciado en diversos medios el acoso que, asegura, sufre por parte del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

Orozco ha sido detenido en dos ocasiones tras hacer duras críticas contra el mandatario estatal.

Al respecto, el comunicador visitó el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga en donde aseguró que por lo único que teme es por su vida

El periodista indicó que tras comentarios que hizo acerca del mandatario estatal, un juez determinó que estos le afectaron psicológicamente al gobernador y le provocaron un mal gástrico.

“Es un tema que tiene su historia, Martín Orozco fue presidente municipal cuando estuvo en campaña yo fui de los que señalé públicamente que él no era la persona idónea para ser gobernador y que tenía órdenes de aprehensión. Me queda claro que él no ha soportado la crítica y me demandó por daño moral y ahí, él establece que está enfermo del estómago y de la cabeza por mis críticas, ácidas sí, pero finalmente críticas”.

El comunicador aseguró que tras esto, el juez Antonio Piña, en enero y en octubre, ordenó su detención, además de que ha recibido amenazas para ser detenido una tercera ocasión si continúa “hablando mal del gobernador”

He dicho muchas cosas del gobernador, yo no vengo a tirarme al piso ni a presentarme como la madre Teresa de Calcuta ante los medios de comunicación. Soy agresivo, soy duro, soy grosero, pero yo no soy delincuente y sí señalo a un delincuente. A una persona que se robó unos terrenos y que hoy es gobernador y que no está en la cárcel porque tiene fuero. Yo podré ser el estilo menos decente del periodismo, pero finalmente, la gente me escucha y eso quiere decir que la gente sí es receptiva a ese tipo de crítica y de información”.

Juez le prohibió hablar del gobernador

Acerca de la prohibición del juez acerca de hablar del gobernador, el periodista indicó que teme que en el momento en que el mandatario lo ordene, lo detengan.

“La orden es que no puedo hablar de él y yo creo que, cuando al gobernador se le antoje da la orden y me detienen”.

Explicó que siempre ha considerado su trabajo como riesgoso, pero que teme que sea asesinado, pues en México ocurren este tipo de casos.

“Vives con esa zozobra con la que, sin embargo, puedo vivir. Creo que las amenazas, las calumnias y las auditorías forman parte de la vida del periodista, no deberían formar parte, pero hoy sí forman parte, pero con lo que no quiero lidiar es con la muerte porque sí pasa. Lo único que no quiero es que me maten, con todo lo demás no importa, pero con la muerte ya no hay para atrás”.

Acerca de la actuación de los jueces, dijo que en este caso es notorio que el juez está al servicio del mandatario pues ha detectado especial atención.

“Los jueces, muchas veces están a su servicio, muchas veces buscan una jubilación más digna o una magistratura”.

En la conferencia matutina dijo que intentó plantear su caso ante el presidente, pero que solo hasta el final le dirigió unas palabras en las que le pidió que no dejara solos a los periodistas de provincia.

Acerca del trabajo del gobernador, indicó: