Investigan a carnicero que asesinó a perro en Iztapalapa

Un carnicero acuchilló y degolló a un perro mestizo, para después arrojarlo a un basurero en Iztapalapa, donde el animal agonizó hasta morir.

Los hechos se registraron el pasado jueves en las inmediaciones del Mercado San Juan la Joya, donde el animal fue adoptado por los locatarios tras llegar aproximadamente hace un mes.

El responsable, identificado como Antonio Hernández, estuvo en desacuerdo con que se alimentara al perro, que era una cruza de pit bull.

El día que ocurrió el ataque, algunos menores molestaron al animal, por lo que soltó una mordida a un niño, sin causarle daño. Tras el incidente, el carnicero acuchilló al animal y lo degolló frente a los menores.

Hernández trató de ocultar la evidencia, por lo que arrojó el cuerpo del perro al basurero del mercado, señala la carpeta de investigación CI- FEDAPUR/A/UI-3C/D/001115/12-2019.

El comerciante no fue detenido toda vez que no hubo flagrancia, no obstante es investigado. Este tipo de crimen puede ser penalizado hasta con dos años de cárcel.

La asociación protectora de animales ‘Mundo Patitas’ tomó conocimiento de los hechos y presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur), donde ya existía un expediente de oficio.

Con información de Excélsior