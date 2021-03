Incendio en Sierra de Arteaga fue usado para afectar a su gobierno, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio que devasta la Sierra de Arteaga, en los límites de Coahuila y Nuevo León, fue utilizado por sus adversarios para golpearlo políticamente.

López Obrador se refirió al exhorto que le realizaron diputados para fortalecer medidas de prevención y combate a incendios forestales, en donde se pidió a las Secretarías de Hacienda, Semarnat así como Seguridad y Protección Ciudadana destinar recursos financieros, materiales y humanos para ese propósito.

He estado pendiente, pero como hay temporada electoral todo se aprovecha, quisieran que nosotros quedáramos mal, que se pudiese manejar en Coahuila de que no nos importó el incendio, que no nos interesó, que somos irresponsables, indolentes, pues no, desde que inicio el incendio tomamos las decisiones”, refirió.