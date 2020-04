IMSS descarta robo hormiga de equipos de protección contra COVID-19

El coronel Alejandro Perea del IMSS sentenció que trabajan junto con la Guardia Nacional para que la situación de la pandemia esté siempre bajo control

Los 184 “hospitales COVID-19” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya se encuentran bajo el resguardo de la Guardia Nacional, señaló el coronel Alejandro Perea Alcaraz, quien descartó el ‘robo hormiga‘ de insumos médicos.

El coronel Perea Alcaraz, coordinador de Seguridad y Resguardo de Inmuebles del IMSS, explicó que el 30 de marzo pasado binomios médico-enfermera y médica-enfermero recibieron la encomienda de recibir, registrar, administrar y distribuir los equipos de protección para la atención del COVID-19.

Con la intención de garantizar dicha tarea, mil 843 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en hospitales de reconversión para atender el coronavirus.

Se trata de proteger al personal de salud a fin de evitar cualquier agresión en su contra. Los miembros de la GN vigilan que no ingrese alguien que no sea personal del IMSS, no sea paciente o no sea familiar de algún enfermo.

Buscamos que el personal médico se desempeñe con tranquilidad, sin preocupación, sin sobresaltos, y para ello tenemos a la Guardia Nacional”, aseguró el coronel en al conferencia diaria sobre el COVID-19 en México.

La GN también escolta los traslados de los insumos médicos llegados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los almacenes centrales del IMSS en la capital, y de su reparto a los almacenes de las 35 representaciones estatales del Seguro Social en toda la República.

Además, 232 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionan seguridad en 38 almacenes delegacionales del IMSS y en 8 hospitales de reconversión COVID-19.

El coronel Perea Alcaraz aseguró que no existe robo hormiga de equipos de protección y sentenció que trabajan “para que la situación (de la pandemia) esté siempre bajo control”, así como por el bien del personal de salud, de la derechohabiencia y de las instalaciones.

