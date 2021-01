IMSS anuncia nuevos kits para atención ambulatoria equipados con celulares

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó nuevos kits que incluyen una guía, oxímetro, medicamentos y 883 celulares que se utilizarán en pacientes ambulatorios.

Robledo explicó que en el kit se incluye un oxímetro de pulso para monitorear uno de los indicadores que marcan la gravedad de un paciente, es decir, el nivel de oxígeno en la sangre.

El director del IMSS indicó que cuando se envía a los pacientes a atención ambulatoria no significa que se le deje a su suerte.

Robledo también se dirigió a quienes pretenden vacunarse antes de la fase que les corresponda.

“A esa minoría le gana el egoísmo, el individualismo, y dicen yo me voy a vacunar porque lo merezco, a mí no me interesan los demás, pero en el IMSS no somos así”, indicó.