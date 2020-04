Hubo una confusión acerca de los créditos, declara el presidente del CMN sobre dichos de AMLO

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo críticas acerca de los créditos que el CMN y BID otorgarán a pequeños empresarios asegurando que en caso de que estos afecten al erario, no los aprobaría.

Acerca de esta confusión, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Sin duda hubo una confusión en la mañana y creo que ya se ha aclarado por distintos medios que no hay ningún aval crediticio de Hacienda o alguna institución pública mexicana a este esquema.

Del Valle aseguró que la Secretaría de Hacienda estaba al tanto de la operación de dicho programa.

La Secretaría de Hacienda, como máxima autoridad financiera, está al tanto de lo que se hace en el sector y sí se le informó de la operación de este programa aunque también hay que ser claros en que este programa de BID Invest opera desde 2016, lo que pasa es que había operado con unas cantidades mucho menores y con un número de empresas reducido, lo que estamos buscando en conjunto con BID Invest es potencializar el programa a un mayor número de empresas y con mucho mayor número de recursos para hacerle llegar a estas empresas, esa es la diferencia, entonces, no es un programa que la Secretaría de Hacienda no conociera, sí lo conoce muy bien y, por supuesto que como autoridad financiera lo respalda, eso no quiere decir que haya un aval de por medio o que estén en riesgo recursos del erario mexicano y esa es la gran diferencia.

La Secretaría de Economía creo que vio el comunicado de forma muy positiva, como lo es, y creo que todos estamos ávidos de poder implementarlo de la mejor manera y lo más rápido posible”.