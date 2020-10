Hubo trampa en encuesta del INE; burocracia de Morena decidió que no siguiera en la pelea: Gibrán Ramírez

Gibrán Ramírez, quien contendió como aspirante a la presidencia nacional de Morena, afirmó que hubo “trampa” del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso para conformar la encuesta final para la renovación de la dirigencia del partido y acusó que la burocracia de dicho instituto político decidió que no siguiera en la pelea porque “tuvo miedo que el movimiento de la militancia de abajo” retara a los de siempre.

En entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula, indicó que en las encuestas de reconocimiento que se hicieron públicas fueron mal elaboradas porque estaba en la pelea por los primeros tres lugares y los resultados arrojaron que entre los hombres quedó entre el lugar 11 o 12.

“Muchos que no han hecho campaña, los colocaron por encima en un hipotético empate técnico. En un 7.4 por ciento eran no simpatizantes, el 92 por ciento eran morenistas, serían entre el 25 y 30 por ciento de las encuestas levantadas. No completaron esos cuestionarios hubo una trampa, estaban nerviosos y decidieron que nosotros no participáramos, practicamente borraron nuestra existencia”.