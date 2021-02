Hielo vs fuego: Berchelt se enfrenta a Valdez

Miguel Berchelt defiende su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo por séptima vez este sábado ante el excampeón de peso pluma Oscar Valdez

Hay una rectitud gélida y tranquila en la conducta de Miguel “Alacrán” Berchelt cuando declara: “Seis hombres han venido y han tratado de llevarse mi título superpluma del WBC y seis han fallado, porque los he vencido a todos. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Oscar Valdez me quite el título … ¡Lo voy a noquear!

Una energía ardiente e inquieta recorre a Oscar Valdez cuando dice: “Casi puedo tocarlo, casi puedo sentirlo. Voy a ser el campeón del WBC. ¡Estoy sumamente motivado! ”

Miguel Berchelt (38-1, 34 KO`s) defiende su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo por séptima vez este sábado 20 de febrero en The Bubble, ubicada en el MGM Grand Hotel and Casino en Las Vegas, contra el ex campeón de peso pluma Oscar Valdez (28-0, 22 KO`s).

Aunque hay un respeto mutuo entre Miguel y Oscar, también hay un grado de que inevitablemente pica. Fue Oscar quien fue el peso pluma número uno cuando eran amateurs. Fue Oscar y no Miguel quien fue a los Juegos Olímpicos. Oscar se clasificó para los Juegos de Verano en 2008 y en 2012. En 2008 Oscar ganó el primer Campeonato de Boxeo Amateur Juvenil y un año después ganó un bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo Amateur. Curiosamente, a pesar de que eran contemporáneos.

Miguel insiste en que se adapta mejor a las filas profesionales y que es un superpluma natural. Oscar asciende desde la división de peso pluma, aunque no es ajeno a esta categoría. En 2013 peleó seis veces en esta división, ganando todas dentro de la distancia.

Miguel ha estado entrenando en Los Mochis, junto a Juan Franciso “Gallo” Estrada y Yamileth “Yeimi” Mercado, guiado por el excelente entrenador Alfredo Caballero. A ochocientos kilómetros de distancia, Oscar se ha estado preparando junto a Saúl “Canelo” Álvarez, entrenado por el maravilloso entrenador Eddy Reynoso. Esta será una guerra de desgaste, pero también atención al detalle, a través de una guía de estrategia entre Alfredo y Eddy.

Iba a suceder en diciembre, pero el excelente regalo de Navidad se pospuso porque en noviembre Miguel dio positivo por COVID 19. Miguel insiste en que ya se ha recuperado por completo y ha vuelto a estar en plena forma para la pelea. Como era de esperar, Oscar se sintió decepcionado, pero no tardó en volver a enfocarse, con una determinación redoblada.

Con información de López-Dóriga Digital