Hay dos personas detenidas en Estados Unidos vinculadas al caso LeBarón

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, se reunió con Adrián LeBarón, a quien escuchó y ofreció todo el todo de su gobierno para dar seguimiento a la masacre de nueve de sus familiares ocurrida el 4 de noviembre de 2019 y les confirmó que ya hay dos detenidos en esa nación por estos hechos.

“Nos dijo (Landau) que había dos detenidos en Estados Unidos, que los están investigando y eso va adelante y sí nos lo confirmaron”, indicó Adrián LeBarón en entrevista y precisó que el diplomático estadounidense también puso a disposición de su familia el apoyo del FBI.

“(Landau) escuchó mucho la situación (de la tragedia). Yo fui de los primeros en llegar a la escena del crimen. (El embajador) estuvo muy atento, muy receptivo, muy empático y nos puso a las órdenes el FBI”, informó Adrián LeBarón en entrevista posterior al encuentro efectuado en la sede de la embajada estadounidense.

Además, “dicen que casi nunca han visto, que han trabajado tanto con el gobierno mexicano y que están listos para trabajar al 100. El embajador nos escuchó mucho, yo estoy listo para contar la historia cien veces, porque fui de los primeros en llegar a la escena del crimen de mi hija”.

Comentó que durante la reunión, en la que estuvo presente personal del FBI, tomaron la palabra varios de los integrantes de la familia LeBarón e incluso Landau preguntó por Julián y se le informó que en ese momento ofrecía una rueda de prensa para anunciar la caminata que partirá el 23 de enero de Cuernavaca, Morelos, a Palacio Nacional.

“Yo tengo mucha fe, mucha confianza. Yo creo que esto (la cooperación bilateral) nos va a ayudar a que todas las víctimas de México, y también se lo presentamos, toda la radiografía de la violencia que hay en nuestros municipios y qué tan jodidos estamos como municipios”, indicó.

A pregunta expresa, confió que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a Bavispe, donde nueve miembros de su familia, todos con nacionalidad estadounidense-mexicana, fueron asesinados, incluidos seis menores de edad.

“Yo espero que nos diga (el presidente) que está contento que nos recibió el embajador (Landau), que nos recibió el fiscal (Alejandro Gertz Manero), que está contento que estuvimos en la Ciudad de México… yo admiro mucho que esté yendo el presidente a ese rancho, tiene que cruzar terracerías, parece que no le gusta subirse a los helicópteros, así que no va estar tan facilito”, detalló Adrián c.

