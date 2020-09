Hay compromiso en la CDMX por la causa feminista: Claudia Sheinbaum. Denuncia que colectivas feministas lesionaron a 44 policías

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante la marcha de este lunes de colectivos feministas hubo hechos de violencia que dejaron, además de vandalismo, 44 mujeres policías lesionadas.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo misma me reconozco como feminista. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la violencia. No podemos aceptar la violencia de ningún tipo. Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia. Es obligación de todo Gobierno la protección de las personas, independientemente de sus creencias”, señaló Sheinbaum Pardo.