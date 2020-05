Hace falta ética en el ejercicio del periodismo: AMLO arremete, nuevamente, contra la prensa internacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la prensa internacional, asegurando que detrás de ellos se encuentran grandes intereses económicos.

El mandatario mexicano apuntó que sus adversarios ahora ya no solo acuden a los medios de comunicación nacionales para atacar a su gobierno, sino que ahora tienen que recurrir a la prensa internacional.

“Están en una campaña, estos privilegiados, de desprestigio contra nuestro gobierno. Ya como no les da desinformar en la prensa de México, ahora han acudido a los periódicos de otras partes del mundo. Periódicos famosos como el Wall Street Journal, New York Times, Washington Times, Financial Times, El País”, señaló.