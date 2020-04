Guía Bioética para pacientes con COVID-19 no es documento vinculatorio ni una ley: experto de la UNAM

Alfonso Pérez Daza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en Derecho Penal, aseveró que la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica ante la pandemia del coronavirus COVID-19, no es un documento vinculatorio, ni un reglamento o una ley.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, aseguró que la ley prevé la forma en que se resuelve la forma de decidir entre una vida u otra, la cual no puede ser determinada en base a una cuestión cuantitativa o valorativa, ya que supondría un delito.

“Es importante mencionar que esta guía no es un documento vinculatorio, no es una ley o un reglamento.

“La ley prevé esta clase de ejemplos de cómo resolver un conflicto legal ante la circunstancia en que se tenga que decidir entre una vida u otra. Lo que no se vale es que se quiera justificar de modo cuantitativo, es decir, no se puede que dijera un médico: ‘le voy a quitar un ventilador a un paciente que tiene 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir, cuando existe otro paciente con 70 por ciento de posibilidades de sobrevivir’. Si se hiciera esa conducta, bajo un argumento cuantitativo, sería un delito de homicidio por omisión”, expresó.

“Tampoco se pueden hacer argumentaciones valorativas, es decir, no puedo decir que vale más la vida de un joven a la de un anciano. Esa argumentación está prohibida desde el derecho penal. No existe un diferente valor de la vida”, recalcó.

“Si hay un supuesto en donde un doctor, en una circunstancia extraordinaria, no tiene la posibilidad de salvar las dos vidas, solo una, no se le podría reprochar el que no haya salvado al segundo sujeto. Él, ante el juez, se puede defender diciendo que solamente tenía un solo respirador y material y humanamente fue imposible salvarle la vida a otra persona”, aclaró.