Gobierno ya no está secuestrado por una minoría, dice López Obrador

El presidente López Obrador aseguro que el Gobierno Federal ya no está “secuestrado” por una minoría. Aseguró que hoy se apoya a todos los mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguro este sábado que el Gobierno Federal ya no está “secuestrado” por una minoría, y aseguró que, el actual Gobierno de México apoya a todos los mexicanos, dándole preferencia a los pobres.

En evento en San Quintín, Baja California, acompañado por el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, y el titular de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, donde se firmó el decreto de apoyos para patrones y trabajadores del campo hasta 2023, el mandatario federal manifestó que su Administración, también, representa a todos los mexicanos.

Este es “un gobierno de todos, para todos, no un gobierno para unos cuantos, que no sea una oligarquía, el gobierno nada más de las minorías, que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz”, destacó.

Afirmó que hoy en día hay una enseñanza, por parte de este gobierno, misma “lección” que, asegura el mandatario, está aplicando su Administración.

“Esa enseñanza, esa lección es la que estamos aplicando en el gobierno. Se está atendiendo a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría, ya el gobierno representa a todos los mexicanos. Esa es la transformación”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital