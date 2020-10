Gobierno federal abierto a discutir desaparición de fideicomisos, asegura Arturo Herrera

Arturo Herrera dijo que el gobierno es sensible a las inquietudes de las comunidades del cine, la científica y la sociedad civil preocupada por la desaparición de fideicomisos

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que el Gobierno federal está abierto a discutir con los grupos que se oponen a la desaparición de los fideicomisos por si pudiera haber un mecanismo que mejore los apoyos y la transferencia de recursos a estas actividades.

Estamos sensibles a las inquietudes que tiene cada una de las comunidades del cine, la científica, la sociedad civil preocupada por las víctimas. Creemos que estamos ofreciendo una ruta que permite garantizar los recursos y se haga de manera más eficiente”, acotó.

Como me referí con anterioridad, hemos recibido una serie de preguntas específicas respecto al tema de los #fideicomisos en sectores como el #cine, la #ciencia y los #derechos humanos. En este #video doy respuesta puntual a ellas. pic.twitter.com/EzOG2u35mz — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) October 14, 2020

Indicó que para garantizar que no haya discrecionalidad en el presupuesto con la desaparición de fondos y fideicomisos, hay diversos mecanismos en el Gobierno federal que no permiten que esta situación aumente, debido a que existen candados y una arquitectura institucional diseñada para que no suceda.

Dijo que cuando se ejecuta un programa a través del presupuesto se requieren de reglas de operación o lineamientos que deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, las cuales no solo son aprobadas por el gobierno federal, también pasan por la Cámara de Diputados, lo que hace un proceso conjunto entre ambos poderes.

El secretario respondió mediante un video publicado por redes sociales a una serie de preguntas específicas respecto al tema de la desaparición de los fondos y fideicomisos en sectores como el Cine, la Ciencia y los Derechos Humanos, aquellas actividades cuya realización toman más de un año fiscal y cómo va a garantizar el gobierno federal los recursos necesarios.

Sobre los apoyos a las producciones cinematográficas, dijo que se cuenta con una institución “muy sólida, robusta, establecida desde 1983, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), una paraestatal descentralizada, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que puede tener ingresos y gastos que trascienden un gasto fiscal”.

“El IMCINE ya ha apoyado películas como La Invención de Cronos, de Guillermo del Toro o Sexo Pudor y Lágrimas” recordó.

Indicó que IMCINE tuvo que delegar y renunciar a algunas atribuciones que trasladó en el pasado al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), pero estas atribuciones volverán al IMCINE, dirigido por María Novaro.

Sobre la investigación científica, aclaró que en particular la experimental o de laboratorio el gobierno federal tiene gran tranquilidad.

“Cuando hemos visto el presupuesto a lo largo de los últimos años, el presupuesto acumulado ha sido constante. En los últimos años el presupuesto promedio ronda entre los 25 mil millones de pesos y ya se puede ver en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se envió el 8 de septiembre”, resaltó.

Señaló que para el presupuesto de 2021 se consideran 26 mil 573 millones de pesos al sector científico porque es una actividad central de la vida económica del país.

“Estamos convencidos que la podemos garantizar desde los recursos federales y no es necesario un fideicomiso”, adujo.

Sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas (FAARI), indicó que este organismo se desprendió de una necesidad dolorosa de atender hechos relacionados con la violencia, que tanto el gobierno y la sociedad están empeñados en desterrar y tratar de reparar el daño a las víctimas.

Señalo que los apoyos a las víctimas se operan desde el presupuesto y si bien se hacían transferencias desde este fideicomiso, hubo aportaciones federales por más de 430 millones de pesos y “se ha convertido en la columna vertebral de atención que van a las víctimas. Se tiene todo el compromiso de seguir haciéndolo con el Congreso”, finalizó.

Con información de Lopez-Dóriga Digital