FGR denuncia difusión masiva de proyecto apócrifo en materia de justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) denunció la distribución masiva de un supuesto proyecto de la corporación que “nunca ha sido ni suscrito, ni presentado por la Institución o por su Titular”.

Por medio de un comunicado, la FGR recordó que el pasado miércoles 15 de enero, el fiscal Alejandro Gertz Manero expuso, ante la Junta de Coordinación Política del Senado y ante todos los medios nacionales, las bases y los elementos fundamentales de un proyecto que habrá de someter a la consideración del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en cuanto inicie el periodo legislativo correspondiente.

Señaló que la transcripción de dicha exposición se encuentra publicada en la página de la Fiscalía.

A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios, sobre los temas que el Fiscal General hizo públicos; pero sí, en cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo“, aseveró la Fiscalía.