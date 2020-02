FGR apela liberación de presunta pareja de ‘El Marro’

La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato presentó, la semana pasada, una apelación ante el Poder Judicial contra la liberación de la presunta pareja sentimental de ‘El Marro’, identificado como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

La FGR consideró que existen elementos para que se vincule a proceso a Karina N., luego de que el 31 de enero confirmara a través de su cuenta de Twitter que la detención fue considerada como legal.

Posteriormente, el 6 de febrero, un juez de Control del Poder Judicial Federal señaló que se tuvo un error en el cateo y dejó a la mujer en libertad.

Del tema, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo corroboró en entrevista que la FGR ya presentó la inconformidad contra el juez de manera oficial.

Es un tema que me comparten, no tengo escrito porque es facultad de la delegación de la FGR. Sé que ya presentaron una queja formal ante el juez por esta liberación (…) Es frustrante. No puede ser”, indicó.