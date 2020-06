FGJ abre seis carpetas de investigación tras saqueos a negocios durante manifestación

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, informó que se abrieron seis carpetas de investigación por denuncias de representantes jurídicos de empresas que fueron saqueadas y vandalizadas el lunes por jóvenes encapuchados, durante la manifestación denominada “Justicia para Melanie”.

En conferencia de prensa, señaló que la FGJ ya investigó los saqueos realizados en diferentes comercios ubicados en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de Mayo y el Zócalo capitalino.

Afirmó que no se tolerará bajo ninguna circunstancias actos delictivos como los del lunes, ni se permitirá que dichas conductas queden impunes.

Detalló que la Policía de Investigación cuenta con información e imágenes de personas que posiblemente participaron en los saqueos y de otras que incitan a cometer los hechos delictivos, cuya participación se les relaciona con otras ocurridas en otros hechos.

Lara López señaló que la Fiscalía pide a la población denunciar y aportar datos para dar con los responsables de estos hechos, por lo que puso a disposición el número telefónico 53455000 y el correo [email protected], además de la agencia digital de denuncias y cuentas oficiales de la Fiscalía en redes sociales.

También hizo un llamado a otros negocios a presentar la denuncia correspondiente por los saqueos y los actos vandálicos, toda vez que se defenderá en todo momento la libertad de las ideas, pues “no hay razón de cometer actos ilícitos en nombre de una causa”.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las protestas del lunes, organizadas contra el abuso policial, fueron una provocación para que la policía reprimiera a los manifestantes y con ello “manchar” a dicha institución.

Dijo que aún cuando los manifestantes se llamen anarquistas, desde su perspectiva, se trata de otra cosa que no muestra los ideales del anarquismo y que únicamente tiene como objetivo provocar a la represión.

Mas temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en claro que su gobierno no dará motivo para que se les acuse de represión.

El mandatario reconoció que quienes realizan dichos actos en las manifestaciones sí cometen abusos, pero que se debe de encontrar una amera de controlarlos sin que acusen al gobierno de represión.

Sí cometen abusos, saquean comercios y por eso yo no les llamo anarquistas, ¿qué tiene que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón?, ¿qué tiene que ver con los magonistas, anarquistas? Golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores”, enfatizó.