“Nosotros no somos represores”: AMLO sobre violencia y saqueos en protestas en CDMX

López Obrador afirmó que sí cometen abusos quienes realizan dichos actos, pero se debe de encontrar una manera de controlarlos sin que acusen al gobierno de represión

Sobre la violencia y saqueos a comercios registrados en las protestas de ayer en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en claro que su gobierno no dará motivo para que se les acuse de represión.

El mandatario mexicano reconoció que quienes realizan dichos actos en las manifestaciones sí cometen abusos, pero que se debe de encontrar una amera de controlarlos sin que acusen al gobierno de represión.

“Sí cometen abusos, saquean comercios y por eso yo no les llamo anarquistas, ¿qué tiene que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón?, ¿qué tiene que ver con los magonistas, anarquistas? Golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores”, enfatizó.

“Provocan y provocan y provocan porque lo que quieren es que haya encontronazos, hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, sin armamentos, bien protegidos porque luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte”, dijo.

“Es una provocación, muchos policías caen en la provocación y golpean. Es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo, es una actitud muy provocadora”, argumentó.

López Obrador volvió a recalcar su apoyo y reconocimiento a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no caer en provocaciones, además de advertir que, conforme se acerquen las elecciones de 2021, se verán con más frecuencia estos actos.

“En la medida que se vayan acercando las elecciones se va a ir intensificando estas acciones de confrontación. Hay que actuar con tranquilidad, aunque se tenga el corazón caliente hay que tener la cabeza fría: no caer en provocaciones, no enojarse, no ver a nadie como enemigo, no odiar”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital