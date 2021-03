Salgado Macedonio exige al INE determinar si quiere o no elecciones

Félix Saldado Macedonio exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine si quiere que se realicen elecciones o no.

Advirtió que los ciudadanos de Guerrero impedirán que se lleven a cabo elecciones, en caso de que no se le restituya la candidatura a la gubernatura de dicha entidad.

Durante su gira por la Costa Grande de Guerrero, el también senador con licencia señaló que hasta la tarde del viernes todavía no era notificado de la cancelación.

Aseguró que el mismo viernes, sus simpatizantes realizaron movilizaciones contra la decisión del INE.

“Salieron a decirle al INE que se equivocó en Guerrero, aquí se picó el ojo porque no nos conocen. Guerrero tiene historia y nomás que nos diga el INE si quiere elecciones el 6 de junio o no quiere elecciones, que nos diga nomás que nos diga si quieren o no quieren elecciones”, dijo.