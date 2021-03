Félix Salgado Macedonio minimiza protestas; ‘son actos de provocación’

El candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que las protestas durante sus actos de campaña con “cositas que son actos de provocación” en los que no caerá.

Durante un mitin en Tlapa, Guerrero, Salgado Macedonio dijo que se defenderá de las acusaciones en su contra.

Me guste o no me guste lo que hablen de mí, voy a defender la libertad de expresión”, declaró.