Familiares exigen en Chiapas justicia en caso Dylan

Al menos 50 personas entre familiares y activistas marcharon este martes para exigir a las autoridades la búsqueda del niño indígena Dylan, secuestrado el 30 de junio en Chiapas.

La protesta finalizó con un mitin ante el Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas, la ciudad en la que Dylan Esaú Gomez Pérez, de 2 años de edad, fue secuestrado por una mujer apoyada en dos menores de edad ya localizados.

“Dylan te seguimos buscando, han pasado 42 días y no sabemos nada”, “Pronta solución para Dylan” y “No estamos todos, falta Dylan”, señalaban las pancartas que portaron en la marcha la familia del niño y los activistas que la acompañaron.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños y niñas en la protesta criticaron la tardía reacción de la fiscalía de justicia del estado de Chiapas en este caso y expresaron su confianza de que pronto sea localizado Dylan y los 133 niños que aún no aparecen en el estado de Chiapas.

Jennifer Haza Gutiérrez, directora general de Melel Xojobal, comentó que todavía se mantienen a la espera de resultados sobre la localización de Dylan.

Señaló que las acciones adoptadas hasta ahora por la justicia estatal “debieron de haberse dado desde un inicio, es una respuesta tardía pero como ella (la madre del niño) lo menciona se están empezando a hacer cosas”, comentó.

La madre de Dylan, Juanita Pérez, informó que la búsqueda de Dylan va avanzando, sin embargo aún no dan con su paradero ni con la mujer que se lo llevó.

Para intentar impulsar el caso, confirmó que esta semana se comenzarán a repartir volantes en lengua tzotzil para que la ayuden a localizar a esta persona señalada como la responsable de haberse llevado al niño.

Cansada y agobiada Juanita dijo a EFE que confía en encontrar a su “gordo”, como llama a Dylan, para cuyo fin lanzó un llamado a la población a dar información de la mujer.

“Son copias en lengua tzotzil con la descripción de la mujer que se llevó a mi hijo, hasta el momento no se encuentra. Pienso repartirlas y pegarlas en todo San Cristóbal porque esta mujer alguien la vio, alguien la va a reconocer y que nos diga quién es”

Agregó que estos días son una pesadilla para ella de la cual ya quiere despertar.

Me siento mal de saber que tantos días y no tengo noticias de mi niño, tantos días de salir temprano con la esperanza de tener noticias y regresar por las noches sin tener ninguna noticia de él se siente uno muy mal, pero también me hace más fuerte de no perder las esperanzas de que algún día podré encontrar a Dylan a mi niño”, afirmó.