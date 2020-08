Familia de Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, da positivo a COVID-19

Queridas amigas y amigos, hace unos días salí positivo a la prueba de COVID-19, gracias a Dios no he tenido síntomas de cuidado. Me encuentro en casa siguiendo el protocolo sanitario indicado y trabajando a la distancia. Agradezco sus muestras de cariño para toda la familia.

— Martha Elena García (@MarthaElena_GG) August 12, 2020