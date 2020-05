Falta el López-Gatell de la crisis financiera

El desplome económico es inevitable y profundo, más devastador que el Covid-19 y sin que haya un doctor López Gatell para el sector financiero

Hay muchas cosas que no he visto y sé que existen.

Florestán.

En este espacio he hablado que en esta crisis sanitaria y económica no hay opción: es la vida y la bolsa.

En lo sanitario dicen que están aplanando la curva de la pandemia, pero no he escuchado decir que están deteniendo la caída libre de la economía que, es cierto, es producto de la crisis sanitaria, pero también lo es que ésta agarró a México descolocado económicamente tras un año de decrecimiento y la debacle de Pemex que perdió en el primer trimestre de este año más que todo lo que en 2019.

En la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México del pasado día 21, su mayoría dice la minuta, consideró que derivado de la pandemia se proyectan caídas de la actividad económica no vistas desde la depresión de 1929, lo que de ser así será peor, pues entonces el mundo no estaba globalizado como hoy.

La mayoría de esa junta, advirtió que el entorno adverso que enfrenta la economía nacional se ha visto agravada por factores idiosincráticos, y cita, además del desplome de los precios petroleros, la baja en la calificación de la deuda de Pemex, dos agencias la dejaron a nivel chatarra, y luego de una serie de consideraciones en respaldo de su proyección de caída libre de nuestra economía a niveles no vistos desde hace 91 años, concluye que hacia adelante, el comportamiento de los mercados financieros estará influido en gran medida por la evolución del Coronavirus, la profundidad de sus efectos sobre la actividad económica y sobre sectores específicos como el mercado petrolero, así como por las respuestas de políticas orientadas a promover el buen funcionamiento de los mercados financieros.

No hay nada que agregar. El desplome económico es inevitable y profundo, más devastador que el Covid-19 y sin que haya un doctor López Gatell para el sector financiero, que por lo menos dé la cara y explique.

RETALES

1. VACIO.- Con el pretexto sanitario, la mayoría morenista de la Comisión Permanente canceló su primera sesión del año sin que hablara de nueva fecha. Esto, después de la maroma sanitaria de cancelar el extraordinario de ayer porque no tenían los 25 votos para convocarlo;

2. CERO.- El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, me dijo ayer que la pandemia desnudó al sistema de salud mexicano que no tenía ni los hospitales, ni los médicos, ni los equipos ni las medicinas que afirmaba tener, lo que habrá de reconstruirse cuando pase la pandemia y también que por primera vez en su historia, Acapulco tiene ocupación cero: no hay ocupado un solo cuarto en los hoteles del puerto. En Guerrero han cerrado 200 hoteles; y

3. VENGA.- Gran proyecto del presidente López Obrador de transparentar en tuiter y Facebook, el financiamiento de las campañas que sostienen granjas y bots en su contra. Pero que exhiban a todos, los operadores de su gobierno y de Morena incluidos. O qué ¿ellos no?

Nos vemos mañana, pero en privado.