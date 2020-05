Esteban Moctezuma afirma que “no tiene ningún problema” la nueva Ley de Educación en Puebla

El titular de la SEP tachó de "falsa" la polémica generada por la aprobación de una nueva Ley de Educación que atañe a las escuelas privadas en Puebla

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, tachó de “falsa” la polémica generada por la aprobación del Congreso de Puebla de una nueva Ley de Educación, misma que otorga mayores atribuciones al Gobierno estatal en las escuelas privadas.

Sobre la falsa polémica de la Ley de Educación en #Puebla, les comparto: pic.twitter.com/4gukkbqA3U — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 27, 2020

“En los últimos días ha habido una polémica, desde mi punto de vista falsa, sobre la ley estatal de Puebla. Lo que se dice, fundamentalmente, es que un párrafo en donde se afirma que las escuelas públicas y las privadas y su infraestructura serán parte del sistema educativo estatal“, dice el titular de la SEP en un video que compartió en redes sociales.

“Es algo que en primer lugar no tiene ningún problema porque si uno ve las escuelas privadas y las públicas son parte del sistema educativo, no podemos decir que no sean parte del sistema educativo. Cuando hablamos del número de salones que tiene la entidad, pues es el número de salones que suman la educación pública y la privada”, aclara el secretario Moctezuma.

Indicó que el esfuerzo de la educación privada “es muy importante en México y ni modo que lo dejáramos fuera”, y afirmó que la medida ya existía en la ley anterior.

“En 2014 siendo gobernador Rafael Moreno Valle se introdujo esta idea a la ley estatal, pero esto no vino de Puebla esto vino del gobierno Federal porque desde 1993, pues imagínense décadas, existe ya esta idea de lo que es un sistema educativo nacional en donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema”, señaló.

El secretario Esteban Moctezuma puso el ejemplo del sector Salud entre las personas físicas y morales.

“Lo mismo pasa en Salud, en la ley general de Salud en su artículo 5° dice: es parte del Sistema Nacional de Salud las personas físicas y morales que están dentro del sector Salud”.

El titular de la SEP pidió que “entonces no veamos un problema donde no lo hay y lo más importante dediquemos nuestra energía, sobre todo durante la pandemia, a que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo, creo que es lo principal”.

Indicó que muy pronto se dará a conocer el nuevo calendario escolar y las fechas para poder hacer exámenes de admisión a los diferentes grados.

Polémica por ley educativa en Puebla

La Ley de Educación del Estado de Puebla ha generado polémica por contemplar que bienes inmuebles de escuelas privadas formen parte del Sistema Educativo Estatal.

Además, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Puebla podrá regular los nombres de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Estatal, independientemente de si son públicas o privadas.

En este sentido se prohibirá el uso de nombres de servidores públicos o representantes populares en funciones.

También se impedirá la retención de documentos personales o académicos por falta de pago y que se deban adquirir materiales o uniformes en un sitio especial bajo la amenaza de sanciones o de que los alumnos no podrán ingresar a las escuelas.

La SEP Puebla también podrá fijar cuotas en instituciones privadas, siempre y cuando alumnos o padres de familia soliciten su intervención por posibles cobros excesivos o injustificados.

En educación superior, la ley obligará a todas las universidades a cooperar con auditorías, y si se encuentra que utilizan recursos públicos para fines que no sean educativos, se podrán imponer responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De incumplir con la ley, las instituciones educativas podrán hacerse acreedoras a sanciones de entre 440 mil y 870 mil pesos, ser clausuradas o revocados sus permisos.

Rectores reaccionan en contra

Aunque durante la aprobación de la Ley de Educación del Estado de Puebla el diputado Hugo Alejo Domínguez aseguró que esta “es producto de un ejercicio de trabajo consensado” entre legisladores y diversos sectores de la educación y autoridades del ramo, los rectores de diversas universidades opinan lo contrario.

El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, criticó que aunque el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior buscaron participar en la ley con propuestas, no fueron escuchados.

Por su parte, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, consideró que la ley es un ataque al sistema privado de educación, toda vez que tiene un “espíritu intervencionista”.

Además, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un juicio de amparo, a nombre de sus 25 instituciones afiliadas.

Con información de López-Dóriga Digital