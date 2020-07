“Estaré pendiente de lo que instruya la SFP”, responde López-Gatell a denuncia de MC

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que sí tuvo conocimiento de la denuncia en su contra presentada por Movimiento Ciudadano, pero refirió no conocerla a fondo.

El funcionario detalló que cualquier entidad que tenga facultades legales para requerir la información, respuesta u opinión de un funcionario público debe tener fácil el camino.

López-Gatell Ramírez dijo respetar a Movimiento Ciudadano y a cualquier otro partido político, aunque presumió que la denuncia en su contra pudo ocurrir por el tiempo político actual en el que posiblemente se invita a los partidos a tomar acciones demostrativas para posicionarse o demostrar alguna clase de fuerza.

Yo no me meto en esas cosas, me parece que se les debe respetar. Cualquier partido político que tenga deseos de ser visible, pues cada quien buscará el medio de hacerlo. Si lo hacen en una forma lícita, si lo hacen dentro del marco de la ley pues qué bueno, es parte de la pluralidad política de nuestro país”, concluyó.