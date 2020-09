“Estamos viviendo un momento estelar”: AMLO presenta análisis de medios que hablan de la Cuarta Transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una relación de columnistas en diversos medios de comunicación, en donde se cuantificó los comentarios positivos, neutrales y negativos, referidos a la Cuarta Transformación.

En dicho análisis, realizado a ocho medios de comunicación, se analizaron 148 textos, de los cuales 95 emitieron una opinión sobre el movimiento que encabeza López Obrador.

De estos 95 textos, se aseguró que 11 fueron positivos a la Cuarta Transformación, 21 fueron neutrales y 63 fueron negativos. López Obrador asegura que solo La Jornada, “lo trata bien”, mientras que los demás diarios, estimó, lo hacen en forma negativa.

“Nunca se había atacado tanto, desde el tiempo del presidente Madero, a un presidente como ahora; nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión, no ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie de los medios de información, es lo contrario”, dijo.

“Es un ejercicio pleno de la libertad, los que antes callaban como momias ante el saqueo, las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregoneros y ejercen a sus anchas la libertad, por eso es importante tener datos, argumentos”, refirió.

Esto ayuda a entender mucho lo que está sucediendo, me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión, esto no había pasado en mucho tiempo, los medios, la prensa siempre estaba vendida o estaba alquilada al régimen y esto es nuevo, algo para celebrar y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen, esto es excepcional”, refirió.