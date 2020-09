Estamos al día con recursos a estados, no les debemos nada: AMLO a la Alianza Federalista

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro a los gobernadores de la Alianza Federalista que se les entregará los recursos a sus entidades que corresponden según la ley.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que se mantendrá en la línea del Paquete Económico 2021 para los estados, ya que “no hay nada ilegal, no hay nada injusto”.

No vamos a dejar de entregar el dinero que le corresponde a los estados, ojalá se sepa bien que no hemos dejado de entregar las participaciones federales a los estados” afirmó.

“El gobierno de Nuevo León ha recibido todo lo que le corresponde y todos los gobiernos. Estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente”, argumentó.

“La indicación que tiene el secretario de hacienda es de que sin distinción de partidos de simpatías, acercamientos u oposición se entregue en tiempo, forma y monto que por derecho les corresponde a los estados y este se ha cumplido”, recalcó.

Ayer, los mandatarios estatales de la Alianza Federalista amenazaron con acudir a instancias judiciales si el Gobierno de México no atiende su petición de asignar más recursos a sus entidades en el presupuesto del próximo año.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó a los gobernadores que “si no les alcanza, ellos tiene que buscar la forma de ahorrar, que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos”.