“Estaban conspirando para destruir a Pemex y CFE”, responde AMLO a quienes piden revocar acuerdo eléctrico

AMLO refirió que las empresas pueden acudir a tribunales para impugnar el acuerdo que limita las energías renovables que publicó la Secretaría de Energía

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que una parte del sector privado estaba conspirando para destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Antes se decía ‘qué haremos con los pobres’, ahora no es así, ahora decimos ‘qué haremos con los ricos’. Primeros los pobres (…) ¿Cuál es la inconformidad ahora? se habían apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE, y hay constancia de lo que estoy diciendo”, dijo.

“Si no ponemos orden, va a seguir lo mismo: la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista como lo hacían, venían las empresas extranjeras a saquear, saquearon más en este periodo neoliberal que durante los tres siglos de dominación colonial, hicieron lo que quisieron y la verdad me sorprende que algunos, no todos, empresarios mexicanos defiendan este régimen de corrupción, si a todos nos conviene que haya honestidad”, recalcó.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador refirió que las empresas pueden acudir a los tribunales para impugnar el acuerdo que limita las energías renovables que publicó la Secretaría de Energía.

“Están en su derecho, lo hemos dicho en otras ocasiones. El gobierno que encabezo representa a todos los mexicanos. Ese es uno de los cambios sustanciales, de los más importantes, lo que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México. En lo que tiene que ver con las actividades públicas, hay una separación entre el poder económico y el poder político”, apuntó.

“Antes el poder económico dominaba y se atendía nada más el interés de los grupos de intereses creados, solo los hombres de negocios y no se atendía el interés el pueblo de México. Ahora se cumple con el mandato constitucional, con el artículo 25 que establece que es el Estado el que debe de conducir planear, llevar a cabo las acciones del desarrollo de nuestro país”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital