“Esta masacre nos ha dejado perdidos”, expresa Margarita Langford

Margarita Langford, familiar de una de las víctimas de la masacre registrada en noviembre pasado en Bavispe, señaló que el hecho dejo perdida a la familia

Margarita Langford, familiar de una de las víctimas de la masacre registrada en noviembre pasado en Bavispe, Sonora, señaló que el hecho dejo perdida a la familia.

Langford compartió ante el presidente su desconcierto porque la violencia en el país aún perviva y dañe a las comunidades, como en La Mora.

“Yo amo este país y me duele hasta el alma no poder vivir aquí. Esta masacre nos ha dejado perdidos y destrozados y espero que este destino no marque a nuestra comunidad”, dijo Margarita ante el titular del Ejecutivo federal.

Langford agradeció a López Obrador su visita al rancho de La Mora, externó bendiciones para él y su gabinete: “gracias por estar aquí con nosotros en un tiempo tan doloroso para nosotros y nuestra comunidad”.

“No entiendo cómo puede seguir muriendo tanta gente en un país tan lindo, con su tan buena gente”, señaló la mujer.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo mexicano reiteró que su gobierno está determinado a hacer justicia en este caso y otros.

Ante integrantes de la familia LeBarón y Langford, el presidente subrayó que la Fiscalía General de la República tiene suficiente información para resolver el caso y se comprometió a que en dos meses dará un nuevo informe.

Con información de Notimex