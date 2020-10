Está garantizada seguridad en protestas: AMLO; pide a seguidores de la 4-T no provocar ni meterse con “FRENAAA 1” y “FRENAAA 2”

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la seguridad de los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que se manifiestan en el Zócalo de la Ciudad de México.

El sábado pasado, integrantes del FRENAAA y simpatizantes del presidente López Obrador tuvieron un choque en el Zócalo, en el cual tuvieron que intervenir autoridades de la capital.

“Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no tocarlos, no testerearlos, protegerlos, y decirle a los simpatizantes del gobierno, de la Cuarta Transformación, que no se caiga en ninguna provocación.

Decirles que no nos metamos con ellos, ni con el “FRENAAA 1” ni con el “FRENAAA 2″, que es un poco más exquisito”, apuntó.