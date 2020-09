Está en manos de Morena resolver controversia por Mesa Directiva de San Lázaro, asegura René Juárez

La propuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no obtuvo la Mayoría Calificada en el Pleno.

Este escenario impidió que se conformara la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde la diputada priista Dulce María Sauri, ocuparía la Presidencia.

Sobre este tema, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara Baja, aseguró en el espacio de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, que está confiado de revertir esta situación aunque, advirtió que está en manos de Morena resolverlo.

“Ayer pasó uno de los escenarios que estaban previstos; no se reunieron las dos terceras partes y no fue posible concluir este proceso que, me parece, se debe terminar cuanto antes”, señaló.