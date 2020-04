Es una confusión de AMLO, Hacienda no será aval ni pondrá un peso: CCE sobre acuerdo entre IP y BID

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), detalló que las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al acuerdo entre la industria privada y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una confusión y que su gabinete no le explicó bien de lo que se trata dicho apoyo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Salazar Lomelín señaló que el acuerdo es una gran noticia para las pequeñas y medianas empresas, y que no implica que Hacienda otorgue un aval o que ponga dinero del erario para respaldar estos créditos.

“El BID ha ofrecido este mecanismo en el pasado a empresas particulares, se le llama factoraje inverso”, argumentó.

“Esta es una crisis de liquidez, no de solvencia, por eso no se tiene que salvar a empresas, no se está pidiendo salvar a ninguna empresa, sino mecanismos que le den liquidez, sobre todo a las empresas muy pequeñas. Es un gran acuerdo, esto se viene a sumar tanto por la banca como el programa por los créditos a la palabra de parte del gobierno. Todo esto es sumar”, aseveró.