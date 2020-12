“Es un golpe para el estado”, afirma Enrique Alfaro sobre asesinato de Aristóteles Sandoval

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, no solo es un duro golpe para su familia, sino para el Estado mexicano.

“Es un hecho que nos duele, lo que acabamos de vivir no sólo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar”, expresó