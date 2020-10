“Es mucho pueblo para tan pocos dirigentes”: AMLO arremete contra Morena

López Obrador recordó que Morena, por sí mismo, encabeza las encuestas rumbo al 2021 pese a la desorganización que existe en el partido

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que es “mucho pueblo” para quienes contienden por la dirigencia nacional de Morena, partido que fundó.

Al ser cuestionado sobre las inconformidades de algunos candidatos por la forma en que se está llevando el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, el jefe del Ejecutivo federal recordó que el partido por sí mismo encabeza las encuestas rumbo al 2021 y que nadie es indispensable.

“Llevan los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque tengo licencia porque soy presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la dirigencia, como más de un año, y enfrascados en pleitos y todo. Se hacen las encuestas y se le pregunta la gente ‘si fuesen las elecciones por qué partido votarías’ y ese partido está hasta arriba”, apuntó.

O sea, es mucho pueblo para tan pocos dirigentes, con todo respeto. no hay dirección, hay un desbarajuste. Sin embargo el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor. ¿Por qué lo digo? Para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo”, refirió.

López Obrador puso énfasis en que el dirigente de partido debe luchar por el pueblo y no por intereses personales.

“Creo que se tiene que poner por delante las causas que se defienden, no los intereses personales, por legítimos que sean. Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, ideales, si no piensa en el pueblo, en luchar por causas justas no es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos vulgares se encaramen en cargos públicos solo para su provecho, ya sea en lo político porque desean ostentar poder o provecho económico, eso no ayuda a ningún partido”, destacó.

No se debe de luchar por cargo, se lucha por ideales, por principios, incluso buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México, qué proponen para que haya justicia, que haya igualdad, para acabar con la corrupción, con la impunidad, eso debe ser lo principal”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital