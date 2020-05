Exreo que no acató arresto domiciliario fue quien murió por COVID-19 en el Hospital de Las Américas

El periodista Carlos Jiménez apuntó que el exreo, cuyo reclamo de su madre se viralizó en medios, había salido del penal de Ecatepec con un brazalete

Se trata de un exreo que no acató el arresto domiciliario quien murió en el Hospital General “Las Américas” de Ecatepec, en el Estado de México, por coronavirus COVID-19, y cuyo reclamo de su madre se hizo viral

Esto lo señaló el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que el exreo muerto en dicho nosocomio fue identificado como Alexis “N”.

El periodista aseveró que Alexis “N” estuvo preso por el delito de robo con violencia, y que salió del penal de Ecatepec con un brazalete.

Al analizar el GPS del citado brazalete, reveló que el exreo no acató el arresto en su casa, contagiándose por COVID-19.

Su madre, María Dolores “N”, acusó a las autoridades del nosocomio de Ecatepec por presuntamente haber asesinado a su hijo, además de que subrayó que el COVID-19 no existe.

“Lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero que me lo den embolsado y que cenizas la v…, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí con nuestros fallecidos que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID-19. Aquí a mi hijo me lo inyectaron yo creo para matarlo”, declaró para la televisión.

