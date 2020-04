Envía Sánchez Cordero mensaje a mujeres en One World Together at Home

La funcionaria federal señaló que mantiene reuniones con todos los integrantes de gabinete a fin de desarrollar estrategias que permitan erradicar la violencia de género y la familiar

En el mensaje de bienvenida al concierto virtual One World Together At Home, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con las mujeres, niñas y niños a fin de evitar que sufran violencia durante la epidemia de COVID-19.

La funcionaria federal señaló que mantiene reuniones con todos los integrantes de gabinete a fin de desarrollar estrategias que permitan erradicar la violencia de género y la familiar.

La Secretaría de Gobernación, a mi cargo y encargada de la política interior del país mantiene reuniones permanentes con toda las instituciones y los actores encargados de prestar los servicios esenciales para las mujeres, las niñas, las adolescentes, las adultas mayores que sufren violencia”, dijo a la comunidad internacional.

El One World Together At Home es un festival promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Global Citizen y Lady Gaga para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el COVID-19.

Por otro lado, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, afirmó que México desarrolla herramientas tecnológicas y presenciales para ayudar a las mujeres a mantenerse seguras durante la emergencia sanitaria.

Muchas gracias por su increíble apoyo de la campaña #TogetherAtHone y el compromiso de México a proteger a los grupos más vulnerables, incluyendo a las niñas y mujeres! — Global Citizen Impact (@GlblCtznImpact) April 18, 2020

“Vamos a profundizar las acciones de la iniciativa Spotlight para erradicar la violencia contra las mujeres y a trabajar en los foros multilaterales para un acceso en condiciones de igualdad a tratamientos, vacunas, equipo médico, velando siempre por las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, subrayó.