En Jalisco le tomamos la palabra al presidente: Enrique Alfaro; iniciará encuesta ciudadana

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el toma la palabra al presidente López Obrador y comenzará las gestiones para realizar una consulta popular.

Se refirió directamente a las declaraciones del presidente durante la conferencia matutina y dijo que comparte su opinión con lo que iniciará la consulta ciudadana.

Sobre la negativa del presidente a reunirse con los mandatarios estatales, el gobernador Alfaro indicó que esto sí lastima la investidura presidencial.

“Reunirse con nosotros no le quita nada, No lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”, aseveró.