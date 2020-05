Acapulco y el resto de municipios de Guerrero no reabrirán el 1 de junio, informa Astudillo

La pandemia de COVID-19 en el país obligó al cierre de comercios e industrias, pero también de centros turísticos y playas como Acapulco y todas las de la costa de Guerrero.

Al respecto, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Hace unos días que hablábamos con el secretario de Turismo a través de una videoconferencia que se realizó, yo lo decía, el turismo tendrá que contar con todo el respaldo y con todo el apoyo, no por visión política, sino por necesidad. Ahí tendrán que colaborar muchos gobiernos para levantar todo esto que es el turismo y que, seguramente va a requerir mucha ayuda porque aquí hay mucho empleo que se genera y mucho movimiento económico que se da”.

Hoy ya cumplimos casi dos meses con las playas cerradas y con el turismo a fondo y yo entiendo perfectamente que hay inquietud, desesperación pues de quienes tienen un negocio, que venden desde tacos, mariscos, ceviche y lo mismo quienes venden alrededor de los mercados, no solamente en Acapulco, sino en Chilpancingo, en Iguala, en Taxco y en todo el estado, pero sin duda, el factor turismo, que ha sido uno de los más afectados, pues sí tiene una notable afectación.

Está pasando una situación inédita porque, en las desafortunadas circunstancias que ha vivido el estado, llámese Paulina, llámese Manuel, efectivamente, hubo personas que lamentablemente murieron, pero no se cerró la economía.

Fue una decisión que no creas que la pensamos mucho, yo siempre tuve la idea de que abrirlos nos iba a presentar un riesgo inmediato de que llegaran contagios.

Astudillo explicó que se preparan para un relanzamiento, pero que todavía no será pronto, pues prefiere ser prudente y evitar contagios.

Vamos a seguir en semáforo rojo y si abrimos con semáforo rojo al rato viene el contagio, que yo creo que ya se logró mucho en que en Semana Santa no estuvieran abiertas las playas, pero en este momento, yo creo que es un momento muy delicado de aquí, yo calculo, que al 5 de junio, va a regresar la construcción el 1 de junio, va a regresar la minería que tenemos en Guerrero, pero yo creo que lo otro sí tenemos que hacer una labor de mayor fondo y consciencia entre los guerrerenses”.

La preocupación es que uno piense que uno va a poder abrir mientras estemos en esta ruta de los semáforos creo, debo reconocerlo y asumo mi responsabilidad, que no estamos en condición de abrir en los próximos días porque la línea va hacia arriba, no se está doblando, la famosa curva, entonces sigamos así.

Acerca de la reanudación de las clases en el estado, aseguró que no será el 1 de junio.

Definitivamente no, y creo que el 1 de junio no hay condiciones de regresar, en Guerrero en ningún municipio y me atrevería yo a decirlo, con responsabilidad, que en todo el país es un asunto de salud, es un asunto de prudencia y de protección a los propios niños, niñas y adolescentes que van a la escuela.

Creo que, previamente a regresar a las aulas, se tiene que realizar una limpieza y sanitización que permita tener una higiene en donde se van a sentar y creo que todo eso tiene que armarse y colaborar también los gobernadores”.