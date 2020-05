En el caso Calderón, que la realidad se imponga y no optar por la calumnia: López Obrador

López Obrador apuntó que si Estados Unidos le pide información sobre el expresidente Calderón Hinojosa, la entregará en el marco de la ley

Andrés Manuel López Obrador detalló que las autoridades de Estados Unidos no se encuentran investigando al expresidente Felipe Calderón, sino al exsecretarioo de Seguridad Pública, Genardo García Luna.

López Obrador apuntó que si Estados Unidos le pide información sobre el expresidente Calderón Hinojosa se las entregara siempre y cuando sea en el marco de los convenios de colaboración que se tienen con dicho país.

“Hay una investigación en Estados Unidos. Según sabemos no es en contra del expresidente Felipe Calderón; quien está siendo detenido y juzgado es el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, el señor García Luna. Se conoce que cuando se llevan a cabo estas investigaciones, se reúnen elementos, se llama a declarar a quienes tienen información y eso es lo que creo se va a seguir haciendo en EE.UU.”, dijo.

“En el marco de la legalidad nuestra, si se solicita, hay convenios de colaboración internacional con los Estados Unidos, en ese ese marco se entregaría la información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio. Vamos a actuar siempre con rectitud aunque se trate de nuestro adversario, aunque el expresidente Calderón nos haya robado la Presidencia”, señaló.

López Obrador aseveró que habrá que esperar a que se desarrolle el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y volvió a recalcar que a menos que una consulta ciudadana lo decida, no seran juzgados los expresidentes mexicanos.

“Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no solo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente, que los ciudadanos lo demandan, sobre abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña”, refirió.

“Nosotros desde el principio dijimos que queríamos pensar hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción. Dije que íbamos a hacer nuestro trabajo, esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los expresidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros, es decir, hacia atrás lo que la gente decida y hacia adelante que podamos ser enjuiciados”, argumentó.

El mandatario mexicano no descarta que en el juicio contra García Luna se implique al expresidente Calderón Hinojosa, pero apuntó que no hay que hacer juicios sumarios antes de tiempo.

“Lo que puede suceder, pero depende de la investigación y no tiene por qué haber ningún sesgo político y en la aplicación de la ley, lo que puede pasar es que en las declaraciones de Garcías Luna se implique al expresidente Calderón, y eso sería otra cosa, pero hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón”, indicó.

“Debemos actuar con responsabilidad, no a los juicios sumarios, que sea la realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes de fabricar delitos”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital