Eligen a Saúl Cuautle como nuevo rector de la Ibero

Saúl Cuautle, sacerdote de la Compañía de Jesús y originario de Puebla, será rector de la Universidad Iberoamericana hasta el año 2024

La Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la Universidad Iberoamericana eligió al doctor Saúl Cuautle Quechol como nuevo rector de la institución educativa.

El sacerdote de la Compañía de Jesús, originario de Puebla, ostentará el cargo hasta el año 2024.

Es licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús (1997); y en Teología por la IBERO CDMX (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007), institución donde también obtuvo el doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

La trayectoria del doctor Saúl Cuautle Quechol también incluye la rectoría del Instituto Oriente de Puebla y ser miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (FLACSI) de 2018 a la fecha.

