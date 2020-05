El trauma post pandemia y confinamiento

Esta crisis nos ha cambiado. Nos ha vuelto más solidarios, menos exigentes, más austeros en la forma de vivir y de aspirar

El futuro ya no volverá a ser lo mismo.

Florestán

Ayer en Palacio Nacional se anunció el cronograma oficial para volver a lo que llamaron Nueva Normalidad, cuando se atraviesa el momento más crítico y letal de la pandemia que nos ha enseñado que del virus no sabemos nada, solo que llegó para quedarse, y que nos ha recordado dramáticamente la fragilidad del ser humano, ya perdido en la arrogancia y en la ausencia de los valores elementales.

Me gustó el nombre, nueva normalidad, porque como he insistido, la que vivíamos ya no volverá a ser y no sabemos en cuál ni cómo vamos a desembarcar cuando esta tormenta se despeje y nos permita avistar la nueva realidad, que no imaginamos cómo será ni cómo seremos nosotros mismos.

Esta crisis nos ha cambiado. Nos ha vuelto más solidarios, menos exigentes, más austeros en la forma de vivir y de aspirar.

Todavía no sabemos el impacto en la salud física de la pandemia y no podemos imaginar el trauma emocional, como el de los soldados que vuelven de la guerra, que vamos a sufrir cuando todo esto pase, y aun antes.

Porque una cosa es el virus y otra el alma.

Para el primero se encontrará, algún día, una vacuna que nos proteja, una medicina que nos cure, para lo segundo no hay vacunas ni medicinas, solo hay un revisarse hacia dentro, un mirarse hacia atrás, para entender el presente y poder prepararse para el futuro que no volverá a ser lo que fue, qué paradoja.

Me preocupa, sí, el coronavirus, me da miedo morir, sobre todo cuando estamos ante la oportunidad de un futuro que nadie imaginó ni pensó vivir.

Por eso, y por muchas incógnitas más, quiero vivir y descubrir lo que viene, yo que cubrí hace más de medio siglo la llegada del hombre a la Luna, quiero vivir, ahora, la llegada del hombre al nuevo planeta, la Tierra.

RETALES

1. CLASES.- Como lo había adelantado Hugo López-Gatell y confirmado Esteban Moctezuma hace cinco semanas, no habrá un regreso a cases generalizado el próximo día uno. Entonces me dijeron que era una fecha referencial, no ejecutiva ni fatal. Se dará por terminado el ciclo escolar;

2. ACLARANDO.- Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció ayer que sí hay una investigación sobre el sector salud del gobierno pasado, pero dijo que no hay ninguna contra el doctor José Narro, como se había informado. Narro es un hombre calado en la decencia y en la honradez. Bien por la aclaración de Nieto; y

3. PROHIBICIÓN.- COFEPRIS, que dirige el pediatra José Alonso Novelo, prohibió al Centro Hospitalario ABC, la prueba SARS-Cov2,IgG que es la que se hace a partir de plasma de pacientes recuperados de Coronavirus. El doctor Francisco Moreno, encargado del programa Covid-19 de ese centro hospitalario manifestó su decepción y frustración por esta orden y el subsecretario Hugo López-Gatell me dijo que desconocía el motivo de la prohibición.

Nos vemos mañana, pero en privado.