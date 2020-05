El regreso del Ejército que nunca se fue

Ayer dijo que no le importaba que lo tacharan de militarista, cuando ese no es el reclamo; el punto es la contradicción entre su discurso de candidato y sus decisiones de políticas públicas como presidente de la República

Iré al cielo, me convertiré en viento y entre las nubes, volaré por ti.

Florestán.

Siendo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador participó en Tercer Grado, y en mi turno, le pregunté si ya con ese carácter había obtenido información de seguridad sobre la necesidad de mantener al Ejército en funciones contra el crimen organizado.

Me respondió, reiteró y retó a probarle que alguna vez él hubiera dicho eso, que nunca había declarado que el ejército debía regresar a los cuarteles, cuando lo había repetido una y otra vez.

-No –me dijo- No, no, no, por eso, Nunca lo he dicho y me lo puedes probar

-¿Nunca? –le repregunté,

-¡Nunca!- respondió contundente.

-¿Nunca lo ha dicho? – insistí.

– Nunca –respondió- ni me lo vas a encontrar. Puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, una o dos veces, pero he sido muy cuidadoso… pero no, no me lo vas a encontrar, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, pero no…

-En los discursos público, sí.

-No, tampoco.

Y le recordé un caso a lo que respondió:

-No, no fue así.

-Sí, sí – le dije.

-Literal no –insistió. A mí me gustaría que lo probaras…

-No me da tiempo en este programa…

-No, mañana en tu programa y que tú puedes decirlo. Lo que pasa es que yo he cuidado durante muchos años mis palabras porque tienen que ver con mis convicciones, conozco la historia del Ejército…

Antes de tomar posesión, aclaró, y con razón, que una cosa era el discurso del candidato y otra la del jefe de Estado y esta semana publicó un decreto que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, un reto que su gobierno no ha podido resolver alcanzando las cotas más elevadas históricamente de homicidios dolosos.

Ayer dijo que no le importaba que lo tacharan de militarista, cuando ese no es el reclamo; el punto es la contradicción entre su discurso de candidato y sus decisiones de políticas públicas como presidente de la República.

Lo que es la diferencia entre la campaña y la realidad.

Pero si va a servir para combatir la inseguridad, adelante.

Lo que no sé es cómo lo aprecien las Fuerzas Armadas.

RETALES

1- DESPIDO.- Anoche se confirmó la salida de Ricardo Peralta de la subsecretaría de Gobernación, a la que llegó desde la dirección de aduanas, tras la renuncia de Zoé Robledo para irse a la dirección del IMSS. El reto y mensaje será el relevo;

2- LIMPIA.- Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmo la investigación de al menos seis administradores de aduanas por lavado de dinero. Y eso es solo el principio de la batalla contra la corrupción aduanera; y

3- MISERIA.- Reapareció el secretario de Hacienda Arturo Herrera, para anunciar que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros había creado un seguro de pinches cincuenta mil pesos para el personal sanitario que es la primera fila en el combate contra la pandemia de Coronavirus. Para eso mejor hubiera seguido en el confinamiento

Nos vemos el martes, pero en privado.